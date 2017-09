Bauarbeiten an der Moerser Straße sorgen für geänderte Verkehrsführung.

Krefeld. Seit vergangenen Montag gibt es mal wieder eine Verkehrsänderung an der Moerser Straße. Der stadteinwärtsfahrende Verkehr kann ab der Marcelli-Kreuzung aufgrund von Straßenbauarbeiten nicht mehr Richtung Innenstadt fahren. Stattdessen werden die Autofahrer über den Flünertzdyk Richtung Inrath/Kliedbruch und über die Moerser Landstraße Richtung Verberg/Traar abgeleitet.

Bei vielen Autofahrern ist die neue Verkehrsregelung anscheinend aber noch nicht angekommen. Anwohner hatten sich am Dienstagvormittag bei der Polizei beschwert, dass trotz Verbotsschildern immer wieder Pkw die Moerser Straße in Richtung Innenstadt befahren würden. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Fachbereichs Tiefbau machten sich Beamte der Verkehrsdirektion vor Ort ein Bild von der Situation, erkannten aber laut eigener Aussage, dass alle Schilder korrekt und gut sichtbar angebracht waren. Ein möglicher Grund, warum so viele Autofahrer das Durchfahrtverbot trotzdem ignorieren: Der Linienverkehr wird wie gewohnt und trotz Sperrung über die gesamte Moerser Straße geführt. Ein entsprechendes Schild ist am Kreisverkehr zwischen Moerser Landstraße, Moerser und Nieper Straße angebracht.

Drei Wochen sollen die Bauarbeiten an der Moerser Straße zwischen Nassauerring und Heyenbaumstraße voraussichtlich dauern. Danach soll die Marcelli-Kreuzung saniert und vergrößert werden, damit Linksabbieger stadteinwärtsfahrend vom dahinter fahrenden Verkehr überholt werden können und sich kein Rückstau mehr bildet. hoss