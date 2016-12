Krefeld Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Jugendlichen

Krefeld. Ein 16-jähriger Krefelder ist am Mittwoch in Linn auf seinem Roller von einen Pkw angefahren worden und zusammen mit seiner 15-jährigen Beifahrerin zu Boden gestürzt. Der Pkw mit niederländischen Kennzeichnen entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Der Unfall ereignete sich, als 16-Jährige in die Königsberger Straße abbiegen wollte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem dunklen Pkw, der in Richtung B288 flüchtete, geben können. Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.