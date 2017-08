Krefeld. Am Dienstag um 21:40 Uhr hielt ein 27-jähriger Autofahrer mit seinem Audi an einer roten Ampel an der Kreuzung Siemensstraße / Ritterstraße. Dort fuhr ihm ein roter Ford Fiesta auf. Zwei der vier Insassen stiegen aus und baten den 27-Jährigen, die Polizei nicht zu kontaktieren. Als er ihnen sagte, dass er die Polizei informieren werde, flüchteten die Männer mit ihrem Auto in Richtung Fütingsweg.

Der Krefelder merkte sich das Kennzeichen der Flüchtigen und informierte die Polizei. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass das Kennzeichen als gestohlen gemeldet ist.

Der Fahrer des Fords ist circa 1,85 Meter groß, etwa 28 bis 30 Jahre alt und von schmaler Statur. Er hat helle Haare und trug ein weißes Tanktop. Insgesamt wird sein Erscheinungsbild als ungepflegt beschrieben. Die anderen drei Insassen waren dunkel gekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.