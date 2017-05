Krefeld. Beim Zusammenstoß mit einem Auto in Bockum ist am Dienstagmorgen ein Mädchen leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun den Fahrer des Pkw und Zeugen, die den Unfall gesehen haben.

Laut Polizeibericht war die Zwölfjährige mit ihrem Fahrrad zur Schule gefahren und hatte dafür den Radweg der Uerdinger Straße entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung genutzt. An einer Hotelzufahrt in der Nähe des Bockumer Platzes stoppten sie und ein Autofahrer, der dort herausfahren wollte, ihre Fahrzeuge. Als beide fast zeitgleich wieder anfuhren, berührte das Auto das Vorderrad des Mädchens. Zwar konnte die Schülerin einen Sturz verhindern, wurde aber leicht verletzt. Ihre Mutter brachte sie später zu einem Arzt.

Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein blaues, älteres Auto. Die Polizei bittet den Autofahrer und mögliche Zeugen, sich unter Telefon 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.