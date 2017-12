Schwer verletzt worden ist ein Fahrer bei einem Autounfall im Krefelder Stadtteil Verberg in der Nacht auf Freitag. Er war mit seinem VW Transporter von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Die Gründe des Unfalls müssen noch geklärt werden.

Krefeld. Schwer verletzt worden ist ein Fahrer bei einem Autounfall im Krefelder Stadtteil Verberg in der Nacht auf Freitag. Er war mit seinem VW Transporter von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Die Gründe des Unfalls müssen noch geklärt werden.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 38-Jährige gegen 0.10 Uhr auf der Engerstraße in Richtung Zwingenbergstraße. In einer Kurve kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Dabei geriet sein VW Transporter derart in Schieflage, dass der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste.

Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei klärt noch, ob Alkohol bei dem Unfall eine Rolle spielte. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.