Krefeld. Ein Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn sorgte am Samstagabend in Krefeld für Verkehrsbehinderungen. Das berichtete die Polizei am Sonntag.

Nach Angaben der Beamten fuhr eine 38-jährige Krefelderin gegen 19:45 Uhr mit ihrem Auto auf der Hafenstraße. Sie bog links in die George-C.-Marshall-Straße ein. Dabei stieß sie gegen eine in gleicher Richtung stadteinwärts fahrende Straßenbahn.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Wagen wurde stark beschädigt von einem Hilfsdienst abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. red