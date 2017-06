Krefeld. Bei einem Unfall an der Ecke Frankenring/Marktstraße sind am Mittwochvormittag gegen 12.51 Uhr vier Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kollidierte der Wagen einer 31-jährigen Frau beim Überqueren der Marktstraße mit einem Bus. Die Pkw-Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Busfahrer (29) und zwei Bus-Insassen (71, 58) wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Polizei sperrte den Unfallort kurzzeitig ab. Nach WZ-Informationen soll die Unfallursache möglicherweise die Missachtung eines Rotlichts gewesen sein. hoss