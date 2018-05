Bei einem Verkehrsunfall Am Schicksbaum sind am Freitagnachmittag zwei Personen verletzt worden.

Krefeld. Bei einem Verkehrsunfall Am Schicksbaum sind am Freitagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kollidierten gegen 17.16 Uhr zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Am Schicksbaum/Feldstraße Straße. Ein Wagen wurde bei dem Zusammenstoß in ein anliegendes Feld geschleudert, fing Feuer und brannte aus. Zwei Personen wurden laut Polizei durch den Zusammenstoß leicht verletzt.Der Kreuzungsbereich wblieb bis in die Abendstunden hinein gesperrt. hoss