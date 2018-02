Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen auf der Oberschlesienstraße ereignet. Eine Radfahrerin wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Krefeld. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen auf der Oberschlesienstraße im Stadtteil Fischeln ereignet. Eine Radfahrerin wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Laut Auskunft der Polizei hatte gegen 8.15 Uhr eine 37-Jährige die Oberschlesienstraße in Richtung Kimpler Straße überqueren wollen und dafür die dortige Querungshilfe genutzt. Ein Pkw, der auf der Oberschlesienstraße nahte, fuhr die Frau an. Die Radlerin wurde samt Fahzeug erfasst und mitgeschleift. Sie wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 49-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Für die Bergungsmaßnahmen wurde die Straße zwischen Kimpler und Anrather Straße gesperrt. Die Arbeiten dauerten bis 10.15 Uhr an.

Da bislang unklar ist, wer wen übersehen hatte, so dass es zum Unfall kam, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter Telefon 02151 / 634-0 oder über E-Mial hinweise.krefeld@polizei.nrw.de an.