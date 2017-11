Auto brennt an der Glockenspitz komplett aus.

Bockum. Schon währen der Fahrt bemerkten drei Frauen und ein Kind, die am Samstag gegen 13 Uhr in einem BMW auf der Glockenspitz unterwegs waren, dass es verbrannt roch. Nachdem der Wagen am Straßenrand geparkt war, öffnete eine der Frauen aus Neuss die Motorhaube und ihr schlugen Flammen entgegen, die sich schnell auf das gesamte Auto ausbreiteten. Die alarmierte Feuerwehr löschte mit Schaum. Der Wagen wurde komplett zerstört. ok