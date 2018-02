Englisches Theaterstück begeistert Gesamtschüler am Kaiserplatz.

Bockum. Einen Ausflug in den „Lake District“ durften jetzt die siebten Klassen der Gesamtschule Kaiserplatz erleben. Bereits im dritten Jahr in Folge gastierte die English Touring Company „Theatre @ School“ im Forum der Schule, dieses Mal mit ihrem Musical „Treasure Hunt“.

Der erste Preis ist ein Fastfood-Menü

Zur Handlung: Ist der männliche Protagonist Joe (Elliott Scott-Greenard) anfangs ebenso wenig überzeugt von der spartanischen Behausung und Verpflegung wie von der organisierten Schatzsuche, so wandelt sich seine Haltung dazu dank der unermüdlichen Unterstützung seiner verliebten Mitschülerin Becky, dargestellt von Mary Ann Wall. Motiviert durch den ersten Preis, ein Fastfood-Menü, lösen die beiden die gestellten Aufgaben bravourös. Am Ende gelangt jedoch Joe allein zum Ziel und wird disqualifiziert, da die Teamleistung am Ende alleine zählt. Diese Botschaft präsentieren die Schauspieler ihrem Publikum in englischer Sprache – und auf durchaus amüsante Weise.

Schauspieler und Schüler diskutieren auf Englisch

Nach der Aufführung stehen die Darsteller und der Regisseur Jamie Lemetti den Schülern Rede und Antwort, natürlich ausschließlich auf Englisch. Ein englischsprachiges Theaterstück steht nun offiziell im Kulturfahrplan der Gesamtschule Kaiserplatz, der für jeden Jahrgang eine kulturelle Veranstaltung vorsieht. Red