SPD und CDU fordern per Antrag exakte Zahlen zu Theaterplatz und Seidenweberhaus.

Die wegweisende Entscheidung über die Zukunft des Theaterplatzes und der Veranstaltungshalle soll im Rat am 5. Dezember fallen. Dazu stellen SPD- und CDU-Fraktion gemeinsam einen umfangreichen Antrag an den Ausschuss für Stadtplanung, der am morgigen Donnerstag tagt. Die Verwaltung soll für die nächste Sitzung des Planungs- wie auch Finanzausschusses am 8. November alle vorliegenden vier Varianten überprüfen und bewerten. Bei einer Entscheidung für eine von ihnen, soll parallel ein ergebnisoffener Wettbewerb für die künftige Nutzung des Theaterplatzes angestrebt werden. In dem sollen die bisherigen Nutzungsideen und - Vorschläge aus den letzten Jahren einfließen.

Die gebürtige Krefelder Architektin Carolin Krebber hatte am Montagabend ihre Masterarbeit mit Analyse und Vorschlägen zur Gestaltung und Nutzung des Seidenweberhauses den beiden Fraktionen vorgestellt, bevor sie gestern in der VHS darüber referierte. SPD und CDU wollen danach von der Verwaltung präzise wissen, wie lange und mit welchen laufenden Kosten und Investitionen das Seidenweberhaus im derzeitigen Modus maximal noch zu bespielen ist. Auch sollen mit Hilfe unabhängiger Gutachter die von der Verwaltung zugrunde gelegten Zahlen zum wirtschaftlichen Risiko, zum Raumbedarf und mögliche Finanzierungsmodelle überprüft und bewertet werden. Die abschließende Entscheidung soll in der ersten Ratssitzung 2018 fallen. yb