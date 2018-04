Eine Ära geht zu Ende. Das will die WZ mit Bildern würdigen.

Die Abrissgenehmigung für die Burg ist da – das Ende einer Ära steht bevor. Egal, ob Sinfoniekonzerte, Karnevalsfeiern, Innungssitzungen oder Partys: Viele von Ihnen, liebe Krefelder, haben in der Königsburg gefeiert, gelacht – einfach viel erlebt. Um die Erinnerungen an die Krefelder Institution zu wahren – und ein Stück weit zu würdigen – wollen wir in den kommenden Tagen eine Bilderseite veröffentlichen. Doch dazu brauchen wir Ihre Hilfe, liebe Leser! Schicken Sie uns Ihre Erinnerungsfotos und eine kurze Geschichte dazu, am besten per E-Mail. Alternativ können Sie uns die Fotos auch in der Redaktion vorbeibringen.

Wichtig hierbei: Wir brauchen Ihre Einwilligung. Das Gleiche gilt für Bilder, die nicht von Ihnen stammen. Für diese benötigen wir die Einwilligung des Fotografen. Auch die abgebildeten Personen müssen mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Hierzu brauchen wir eine schriftliche Bestätigung. Haben Sie Lust bekommen Ihre Königsburg-Erinnerungen zu teilen? Dann schicken Sie Ihre Bilder sowie die Geschichte dazu an:

redaktion.krefeld@wz.de

Archivfoto: Lothar Strücken