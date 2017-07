Am Fabritianum diskutieren Schüler mit der WZ über Fake News. Die Berliner Imamin Seyran Ates spricht über Menschen- und Frauenrechte.

Krefeld. „Eben noch Verkäuferin – jetzt Gewinnerin von 530.000 Euro.“ So oder so ähnlich könnte die Schlagzeile gelautet haben, über die Michael Passon, Redaktionsleiter der WZ Krefeld, stolperte. Ursprünglich wollte der Journalist einen Bericht in einem Nachrichtenmagazin lesen, wurde dann aber auf einen anderen Text aufmerksam, in dem über eine Frau berichtet wurde, die bei einem Discounter arbeitete und in ihrer Pause 530.000 Euro gewonnen hatte. Bei einem genaueren Blick entdeckte der Redaktionsleiter der WZ den entscheidenden Hinweis, der den vermeintlichen Artikel als Werbung entlarvte: Oben rechts stand kleingedruckt „Anzeige“.

„Wenn du in unsere Moschee kommst, bist du nicht schwul, lesbisch, bi, Mann, Frau, Katholik oder Moslem – du bist ein Mensch.“

Seyran Ates, Frauenrechtlerin und Imamin

Mit diesem Beispiel begrüßt Passon die Schüler der Arbeitsgruppe am Uerdinger Gymnasium Fabritianum zu einem Vortrag über Fake News. Alle Schüler des Gymnasiums, mit Ausnahme der Abiturienten und der Zehntklässler, nehmen derzeit an den Projekttagen teil. Bereits zum dritten Mal finden diese vor Beginn der Sommerferien statt, wie Thomas Tillmann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und Mitinitiator der Projekttage, berichtet: „Die Schule hat sich dem Thema ‚Respekt’ verschrieben, aber um andere zu respektieren, muss man erst einmal verschiedene Lebensentwürfe kennenlernen.“ Darum habe er gemeinsam mit seinen Kolleginnen Judith Poggi und Julia Ringbeck die Projekttage ins Leben gerufen: „Sonst wird vor den Ferien nur noch fern gesehen und gefrühstückt. Wir wollten den Schülern etwas Wertiges bieten“, sagt Tillmann.

Rechtsanwältin Seyran Ates spricht über Religion, Politik und Frauenrechte.

In diesem Jahr gibt es 48 verschiedene Gruppen, aus denen jeder Schüler drei Favoriten wählen konnte. Im Anschluss wurde jeder einer Gruppe zugewiesen. In drei Tagen lernen die Schüler so Wissenswertes zu einem bestimmten Thema, wie in diesem Fall zu „Trump, Putin, Erdogan, AfD und ihr Umgang mit den Medien – ein Angriff auf das Gut Mensch?“. Zum Umgang mit Medien in Bezug auf Fake News kann Passon den interessierten Schülern aus seiner journalistischen Erfahrung viel mit auf den Weg geben. Er erklärt, dass Fake News nichts anderes als „gezielte Desinformationen“ seien.

„Das Mädchen Lisa“ als Paradebeispiel für Fake News

Ein Beispiel aus der russischen Pressemaschinerie – „das Mädchen Lisa“ – zeige, wie es möglich ist, Menschen zu manipulieren. Russische Medien hatten das Verschwinden der in Deutschland lebenden jungen Frau zum Anlass genommen, Flüchtlinge in Deutschland zu verunglimpfen, nachdem veröffentlich wurde, dass das Mädchen von einem „südländisch aussehenden Mann“ vergewaltigt worden sei. Später stellte sich heraus, dass das Mädchen gar nicht verschwunden, sondern die ganze Zeit bei ihrem Freund war. Passons Ratschlag für die Schüler, von denen der jüngste elf, der älteste 18 Jahre alt ist: „Prüft die Quellen, und wenn ihr euch nicht sicher seid, woher Informationen kommen, teilt sie nicht.“