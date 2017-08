Krefeld. Am Abend des 20. August ist es auf der Ritterstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, wie die WZ berichtet hat. Ein 18-jähriger Krefelder war in einem Volvo kurz hinter der Kreuzung zur Gladbacher Straße auf der Ritterstraße mit einem Peugeot zusammen gestoßen, der dort in zweiter Reihe hielt. Sechs Personen wurden dabei verletzt.

Nach Angaben von Zeugen und Beteiligten ist es kurz nach dem Verkehrsunfall und vor dem Eintreffen der Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen den Insassen des Peugeot und dem Fahrer des Volvo sowie seiner Mitfahrerinnen gekommen. Um diesen Sachverhalt wie auch den Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen.

Hinweise werden erbeten unter der Tel.-Nr. 02151 634-0 oder via E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de