Krefeld. Wegen versuchten Mordes an einem Polizisten steht ein 21-Jähriger von Montag an (14.00 Uhr) in Krefeld vor Gericht. Der Angeklagte soll am 21. Februar 2017 in Willich mit dem Auto auf einen Polizeibeamten zugerast sein, um einer Verkehrskontrolle zu entgehen. Der Grund: Er hatte keinen Führerschein.

In letzter Sekunde habe sich der Polizist, der auf der Fahrbahn stand, durch einen Sprung retten können, heißt es in der Anklage. Dem jungen Autofahrer sei bewusst gewesen, dass der Beamte hätte verletzt oder gar getötet werden können. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-Jährigen unter anderem versuchten Mord vor in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Er war zuvor bereits beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden. Dem Angeklagten wird auch Drogenhandel vorgeworfen. Zwei weitere Verhandlungstage sind geplant. dpa