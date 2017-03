Auf der Neusser Straße tut sich erstmal nichts

Krefeld. Die Baumaßnahme in der Fußgängerzone im Dreieck Neusser Straße, Gladbacher Straße und Hansastraße ruht. Denn die ausführende Baufirma aus Kleve, die im Sommer 2016 mit den Arbeiten beauftragt wurde, hat am 27. März Insolvenz angemeldet. Ob die gleiche Firma in absehbarer Zeit die Bauarbeiten wieder aufnehmen kann, wird in einem vom Amtsgericht Kleve eingeleiteten Insolvenzverfahren geklärt. Parallel dazu bereitet sich die Stadt Krefeld darauf vor, die Restarbeiten möglicherweise an eine Nachfolgefirma zu vergeben.