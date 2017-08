Die Workshop-Theorie reißt mich aus meinen Gedanken: Bildaufbau, Blendeneinsatz, Bildgestaltung, Kameraeinstellung und Lichtführung werden besprochen. Dann ist die Praxis dran. Mit meiner vier Jahre alten Kamera in der Hand, die schon sehr starke Gebrauchsspuren aufweist und mehr als 300 000 Bilder hinter sich hat, warte ich mit den zwölf Teilnehmern. Auf meiner Kamera ist mein Lieblingsobjektiv – 16 bis 35 Millimeter Brennweite, Lichtstärke 2,8 – geschraubt. Das bietet Tiefe und man kann schön nah an die Motive rangehen.

„Schreib’ mal einen Erfahrungsbericht aus der Sicht eines Fotografen darüber.“ Mit diesen Worten hatte mir mein Redaktionsleiter die Pressemitteilung in die Hand gedrückt. „Na gut, also mal aus meiner Perspektive und nicht nur durch den Kamerasucher“, habe ich mir gedacht.

Die zweijährige Amelie lacht immer noch. Obwohl zwölf Fotografen ihre Objektive auf sie und die dreijährige Schweizer Schäferhündin Milka richten. Die Workshop-Teilnehmer haben die Hoffnung, den perfekten Moment festzuhalten. Mit etwas Abstand beobachtet Elena Shumilova die Szenerie. Die russische Fotografin publiziert ihre Aufnahmen international in Magazinen, gibt Workshops in den USA, China und Europa. Und nun ist sie mal wieder für zwei Tage in Deutschland, genauer gesagt auf Gut Heimendahl zwischen Krefeld und Kempen, um Foto-Fans ihr Fachwissen zu vermitteln.

Irgendwie liegt Spannung in der Luft, so eine Art Jagdinstinkt. Jetzt nur nicht den Augenblick verpassen. Der Tunneleffekt setzt ein. Zwölf ambitionierte Fotografen sind auf der Suche nach dem perfekten Bild.

Wir stehen hier zwar nicht an einem roten Teppich in Monte Carlo, Los Angeles oder New York, aber irgendwie gilt weltweit die gleiche Fotografenüberzeugung: Hier stehe ich – und sonst kein anderer. Leider stehe ich nicht so optimal, wie ich es gerne hätte. Deshalb navigiere ich meine Kamera durch die Arme und Beine einiger Gruppenmitglieder, um irgendwie in Bodennähe zu gelangen. Die Situation hat etwas vom Gesellschaftsspiel Twister. Jetzt noch das Objektiv in Richtung Haustür mit Kind und schnell ein paar Mal blind auf den Auslöser gedrückt. Geht doch.

Mein Handy klingelt, die Redaktion mit einem Auftrag. Dringend. So endet der Workshop plötzlich für mich. Die Arbeit ruft. Der Workshop hat mir das ein und andere wieder ins Bewusstsein gerückt. Gerne wäre ich noch länger geblieben. Die drei Stunden sind nur so verflogen.

Mit schönen Bildern auf meiner Speicherkarte und tollen Gesprächen mit Gleichgesinnten im Kopf steige ich in mein Auto. Da fällt mir wieder der Wunsch meines Sportredakteurs ein.

Na, vielleicht klappt es mit der eierlegenden Wollmilchsau ja nächstes Wochenende, denke ich mir, bevor ich den Motor starte. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und bin wieder auf der Jagd nach dem nächsten Bild.