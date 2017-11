Museum Burg Linn: Bei Grabungen in Gellep sind Pfotenabdrücke von Katzen und Hunden am römischen Kastell Gelduba gefunden worden.

Gellep. Auf außergewöhnliche Spuren sind nun Archäologen des Museums Burg Linn bei der aktuell größten Grabung Nordrhein-Westfalens in Krefeld-Gellep gestoßen: rund 2000 Jahre alte Pfotenabdrücke von Katzen und Hunden. Vor einigen Wochen wurde in dem ehemaligen nördlichen Lagerdorf des römischen Kastells Gelduba ein großer Töpferofen aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert nach Christus freigelegt. Er wurde in die Erde gemauert, misst gut zwei Meter im Durchmesser. Der Ofen wurde aus Dachziegeln angefertigt, die in der Nähe hergestellt wurden. Durch den Ofenbrand haben sie sich erst verfestigt. Die Römer nutzten den Ofen, um einfache Gebrauchskeramik zu produzieren.

Beim Abbau des Töpferofens sind jetzt die tierischen Fußspuren entdeckt worden. „Diese Ziegel werden wir alle sichern und ins Museum bringen“, sagt Stadtarchäologe Hans Peter Schletter. Der Ofen war bei den Rundgängen über das aktuelle Grabungsareal beim Castellfest mit seinen rund 3800 Besuchern eine große Attraktion. Der Ofen gehörte zu einem der zahlreichen Streifenhäuser, den Wohn- und Arbeitshäusern der Handwerker und Händler im römischen Dorf. Zahlreiche Besucher fragten während des Festes nach, ob er nicht in Gänze geborgen und ausgestellt werden könne. Das Bauwerk ist jedoch sehr zerbrechlich, eine Bergung ohne Zerstörung nicht möglich. „Der wissenschaftliche Nutzen steht deshalb im Vordergrund“, betont Schletter.

Das bedeutet, eine fundierte Dokumentation anzulegen. Diese beinhalte auch eine 3D-Animation des Bauwerkes, die man später im Archäologischen Museum zeigen kann. „Das ist nur möglich, wenn der Ofen Stück für Stück abgebaut wird“, so der Archäologe. Damit beschäftigt sich momentan der Archäologe Eric Sponville. Ziegel für Ziegel baut er den Ofen ab. Dabei hat er auch die Ziegel mit den Katzen- und Hundespuren gefunden.

Weil die Ziegel vor Ort produziert worden sind, müssen die Tiere kurz vor oder nach dem Einbau über die noch feuchten Ziegel gelaufen sein. Mit dem ersten Brand haben sie sich bis heute erhalten. Diese Spuren sind zudem ein Nachweis, dass Katzen und Hunde in unmittelbarer Nähe der Römer, vielleicht als deren Haustiere, gelebt haben. Solche kleinen Hinweise geben somit auch einen Einblick in das Alltagsleben der Römer in Gelduba.

Die Suche nach weiteren Spuren geht weiter

Nur wenige Meter entfernt von dieser Fundstelle arbeiten drei Grabungshelfer in einer Fundschicht des vierten Jahrhunderts. Dort durchbrach eine Straße aus dem Kastell kommend einen Graben. Schletter lässt an dieser Stelle nach Pfostenresten suchen, die zu einem einstigen Tor gehört haben. Direkt daneben befinden sich die Reste eines Räucherofens aus dem dritten Jahrhundert. „Wir haben im Lagerdorf fünf Schichten, die wir nach und nach abtragen werden“, erklärt Schletter. Der Ofen sei bereits abgerissen gewesen, als der benachbarte Übergang gut 100 Jahre später genutzt wurde. Unter dem Ofen sei jedoch noch ein älteres Steinfundament jetzt entdeckt worden.