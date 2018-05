Auf dem Westwall sind ein 43 Jahre alter Krefelder und seine 48-jährige Partnerin am Wochenende angegriffen und verletzt worden. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei zwei Tatverdächtige stellen.

Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann gegen 0.20 Uhr in der Nacht auf Sonntag in Begleitung zweier Frauen eine Gaststätte am Westwall verlassen. Plötzlich näherte sich ihnen eine Gruppe von sechs Männern, die das Trio anpöbelte, woraufhin sich eine der beiden Frauen entfernte. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte: Einer der Männer schlug der 48-jährigen Krefelderin unvermittelt mit der Faust von hinten auf den Kopf. Als ihr Begleiter sie beschützen wollte, gingen mindestens vier Männer gleichzeitig auf ihn los und schlugen auf ihn ein. Als er zu Boden ging, traten sie ihm mehrfach auf den Kopf und ins Gesicht. Schließlich flüchteten die Männer in unterschiedliche Richtungen.

Ein Zeuge hatte den Angriff beobachtet und die Polizei gerufen. Die Beamten konnten in Tatortnähe den vermeintlichen Haupttäter, einen 31 Jahre alten Krefelder, und einen weiteren Tatverdächtigen, einen 38 Jahre alten Krefelder, in Gewahrsam nehmen. Auf dem Weg zur Polizeiwache randalierte der 31-Jährige im Streifenwagen.

Auf die beiden Männer wartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen, auch nach den noch flüchtigen Tatverdächtigen, dauern an. Sie sollen etwa Mitte 20 Jahre alt gewesen sein und in Richtung Nordwall geflüchtet sein. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.