„Ein gutes Zeichen für die Menschlichkeit!“ – mit dieser Meinung steht ein weiterer Nutzer im Netz ziemlich allein da. Denn nicht nur für die Wahl des Fotos kassiert die SPD auf Facebook heftige Kritik: „Ihre schwachsinnige Haltung setzt ein komplett falsches Zeichen. Damit tragen Sie die Verantwortung mit für die nächsten Ertrunkenen im Mittelmeer“, kommentiert ein anderer. Der nächste betont: „Jedem Menschen, der zu ertrinken droht, muss geholfen werden. Die mehr als bedenkenswerte Crux liegt in der Vermengung von geplanter Flucht und akuter Seenotrettung (. . .)“

Gegenwind gibt es auch von der Werte Union Niederrhein. Als „gefährlichen und peinlichen Populismus“ bezeichnet Sprecher Daniel Bruckmann „die Forderung des Integrationsrates, 50 afrikanische Migranten in Krefeld aufzunehmen, die an Bord des NGO Schiffs Lifeline von Libyen in die EU gelangt sind (. . .) Hierdurch entstehen erhebliche Gefahren für die Menschen, die versuchen, über die Schlepperrouten des Mittelmeeres nach Deutschland zu gelangen.“ Es sei ein falsches Signal, wenn der Integrationsrat „öffentlichkeitswirksam fordert, Menschen ins Land zu bringen, die sich aus purer Not absichtlich in Seenot begeben“. Und Bruckmann schießt weiter: „Wie platt und populistisch die Forderung des Integrationsrates ist, zeigt sich daran, dass keiner der Mitglieder des Integrationsrates bereit war, für die Aufzunehmenden eine eigene Bürgschaft zu stellen.“