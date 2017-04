Krefeld. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag gegen 4.30 Uhr ein Plakat mit der Aufschrift „Rassismus ist keine Alternative“ quer über die Rheinstraße in Höhe des Ostwalls gespannt.

Laut einem Initiator der Aktion, der anonym bleiben will, handelt es sich um eine Protestaktion gegen die Partei Alternative für Deutschland (AfD), die in der vergangenen Woche in viele Briefkästen in Krefeld ihre Parteizeitung „Krefelder Post“ eingesteckt hatte. „Krefeld ist bunt und tolerant – genau das wollten wir mit der Aktion noch mal verdeutlichen“, so der Initiator. hoss/Foto: Samla