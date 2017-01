Auch das war ein Perspektivwechsel: Straßenmaler gestalteten die Umgebung des Umweltzentrums in Hüls. Archiv

Anmeldungen für Perspektivwechsel 2017

Krefeld. Für die Projekte des zweiten Perspektivwechsels haben Wirtschaft und Industrie 30 000 Euro ausgelobt. Eine Jury wird im Frühjahr entscheiden, welche Vorschläge der Bürger mit dem Geld verwirklicht werden. Die Arbeiten sollen auf einen längeren Zeitraum wirken und sich unter dem Aspekt „made in Krefeld“ auf die Entwicklung eines positiven Wir-Gefühls auswirken. Flyer über den aktuellen Perspektivwechsel mitsamt der Wettbewerbskriterien liegen an allen öffentlichen Stellen in der Stadt aus. Einsendeschluss ist der 31. März.

Bewerbungen sind zu richten an: Stadt Krefeld, Fachbereich Marketing und Stadtentwicklung, Claire Neidhardt, Lewerentzstraße 104, 47798 Krefeld oder per E-Mail an: claire.neidhardt@krefeld.de cf