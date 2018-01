Krefeld. Anmeldungen zu den Berufskollegs in Krefeld für das am 1. August beginnende Schuljahr sind von Samstag, 3., bis zum 23. Februar möglich. Genaue Anmeldezeiten können in den Berufskollegs erfragt werden. Folgende stehen zur Auswahl: Das Berufskolleg Uerdingen, Alte Krefelder Straße 93, Telefon 49 84 80, bkukr.de, hat seine Schwerpunkte in Informatik, Metall- und Elektrotechnik, Maschinenbautechnik. Am Samstag, 3. Februar, kann man sich dort von 9 bis 13 Uhr informieren und anmelden. Im Angebot des Berufskollegs „Vera Beckers“ an der Girmesgath 131, Telefon 62 33 80, bkvb.de, sind Hauswirtschaft, Bekleidung, Floristik, Erziehung, Gesundheit, Sport und Sozialpädagogik die Schwerpunkte. Auch hier sind am Samstag, 3. Februar, von 9 bis 13 Uhr Beratung und Anmeldung möglich.

Im Berufskolleg Glockenspitz 348, Telefon 55 90, glockenspitz.de, stehen Bauberufe, Technik, Design und Gestaltung, aber auch das Lebensmittelhandwerk und das Gastgewerbe sowie Augenoptik im Mittelpunkt. Dort ist am Samstag, 3. Februar, Beratungstag von 10 bis 12 Uhr. Bei der städtischen Kaufmannsschule, Neuer Weg 121, Telefon 76 580, kaufmannsschule.de, sind Wirtschaft und Verwaltung, sowie Betriebswirtschaft und Fremdsprachen die Hauptbegriffe. Infos gibt es am Samstag, 3. Februar, von 9.30 bis 12.30 Uhr. Bei der Anmeldung sind ein tabellarischer Lebenslaufe und die letzten beiden Schulzeugnisse (Original und Kopie) erforderlich.