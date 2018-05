In einer geschlossenen Facebook-Gruppe in Krefeld bietet eine Frau Nüsse an, die sie angeblich "mühevoll" aus Schokolade gelutscht hat. Der Preis ist beachtlich.

Krefeld. Ein brauner Schreibtisch, ein Mixer, Kleidung und ein Hasenstall: In der Facebook-Gruppe „NETTis Krefeld“ ist die Auswahl an gebrauchten Gegenständen, die zum Verkauf stehen, fast grenzenlos. Wie vielfältig das Angebot tatsächlich ist, zeigt ein Beitrag einer dort aktiven Dame, die für zehn Euro Folgendes zum Verkauf anbietet: „Verkaufe Haselnüsse aus Ritter Sport Traube / Nuss Schokolade. Die Nüsse sind sauber von der Schokolade abgelutscht worden.“ Ein Bild zeigt drei makellose Haselnüsse. Wie bitte???

Der Beitrag ruft Reaktionen hervor. 24 Kommentare sammelte er in den ersten 13 Stunden seiner Existenz im Netz - unser Redakteur fand ihn am Freitagmorgen um kurz vor 11 Uhr.

Ernst gemeint oder nicht? Susan geht mit ihrem Angebot sogar noch weiter: „Auf Nachfrage lutsche ich noch mehr Nüsse raus“, schreibt sie in Ihrem Facebook-Post. Na dann: zugreifen, so lange der Vorrat reicht, würden wir sagen. nd