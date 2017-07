Krefeld. Es gibt zwei Perspektiven auf das marode Seidenweberhaus. Die emotionale spaltet. Ja, viele Krefelder identifizieren sich mit dem Wabenbau. Trotz seiner verkorksten Architektur und der Funktion als öffentliches Urinal und Rückzugsecke für die Krefelder Drogenszene. So sehr, dass sie als Steuerzahler eine 35 Millionen teure Sanierung in Kauf nehmen würden. Oder eine zugegeben charmante Umnutzung als Studentenstätte nach dem Konzept von Carolin Krebber. Die wirtschaftliche Perspektive verbietet solche Romantik. Die Stadt muss jeden Cent zweimal umdrehen und Krefelds City und der Theaterplatz brauchen einen Neuanfang.

Das Seidenweberhaus muss weg. Das haben sie bei der Verwaltung erkannt, Planungschef Martin Linne hat sich im WZ-Interview deutlich für einen Neubau positioniert. Voraussetzung: Der Veranstaltungsstandort muss kompensiert werden, ein hochwertiges Hotelangebot soll her, der Bürgerservice dort unterkommen. Der streitbare Unternehmer Gerald Wagener bietet all das mit seinem architektonisch interessanten Multifunktionsklotz an und findet, die Stadt könne dankbar dafür sein. Kann sie das?

Ja! Denn zumindest hat die Stadt mit den Wagener-Plänen eine Option mehr. Eine allerdings, die ungeeignet ist, Druck auf Politik und Stadtverwaltung aufzubauen. Denn das Wagener-Projekt, das er nach eigener Aussage komplett aus Eigenmitteln finanzieren will, ist noch eine Rechnung mit zu vielen Unbekannten. Aber es sagt eine Menge über Planungsfehler der Vergangenheit und das damit verbundene mangelnde Krefelder Selbstbewusstsein aus, wenn die Wagener-Befürworter von einer einmaligen Chance schwärmen.

Mal langsam. Der Komplex kann für Krefeld funktionieren. Dass eine sterile Veranstaltungslocation, wie es sie in der Region zu Dutzenden gibt, Konzerte, Kongresse und andere Veranstaltungen magnetisch in die Stadt zieht, muss zumindest hinterfragt werden. Zu den Unbekannten: Planungschef Linne behauptet, man müsse europaweit ausschreiben, Wageners Team bestreitet das.

Bund der Steuerzahler: Stadt muss über Wert informieren

Offensichtlich sind beide Varianten sehr vereinfacht gesprochen. An beiden haften Risiken. Wer ausschreibt, riskiert Verzögerungen durch juristische Schachzüge der Bewerber untereinander. Wer sich an einen Investor bindet, riskiert zivile Klagen gegen das Bauvorhaben. Fest steht: Wagener wird nicht in einen Wettbewerb treten. Er will Geld verdienen und dort schlägt das Herz leidenschaftlicher als für den Theaterplatz. Gut ist: Das kommuniziert er auch so.