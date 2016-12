Service An Heiligabend kommen Kinder umsonst in den Zoo

Überblick: Was an den Feiertagen öffnet – und was nicht. Notdienste über zentrale Rufnummern ständig erreichbar.

Krefeld. Die WZ fasst die Öffnungszeiten und Erreichbarkeit der städtischen Einrichtungen während der Feiertage in einer Übersicht zusammen:

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist von Samstag, 24. Dezember, bis Montag, 26. Dezember, ganztägig unter der Rufnummer 0180/50 44 100 zu erreichen. Die zentrale Notfallpraxis auf dem Gelände des Klinikums am Lutherplatz 40 ist an den Feiertagen und am Wochenende von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist ganztägig unter Telefon 01805/98 67 00 zu erreichen. Ein Ansagedienst gibt Auskunft darüber, welche Zahnärzte dienstbereit sind und zu welchen Zeiten sie in ihren Praxisräumen zu erreichen sind. Der tierärztliche Notdienst ist unter der Rufnummer 0700/84 37 46 66 zu erreichen. Die Notdienste der Apotheken landesweit können im Internet abgerufen werden unter aknr.de oder telefonisch unter der vom Festnetz kostenlosen Rufnummer 0800/00 22 833.

Der Notdienst der Elektro-Innung ist unter der Rufnummer 0180/56 605 55 von 8 bis 22 Uhr zu erreichen. Notdienst der Innung für Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Apparatebau Krefeld: Samstag, 24. Dezember, Gebr. Kamps, Dreikönigenstraße 105, Telefon 21 714. Sonntag, 25. Dezember, W + L Klinkhammer, Rott 90, Telefon 59 08 70 oder 59 14 94. Montag, 26. Dezember, Franz Kotalla, Illerstraße 15, Telefon 54 18 65.

Das Badezentrum Bockum ist am Samstag, 24. Dezember, von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 25. Dezember, und Montag, 26. Dezember, ist das Bad geschlossen. Das Stadtbad Uerdingen und das Stadtbad Fischeln sind vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen. Eis-Pirouetten drehen kann man in der Rheinlandhalle. Öffentliche Laufzeiten sind am Montag, 26. Dezember, von 14 bis 16 Uhr. Vom 23. Dezember bis einschließlich Sonntag, 25. Dezember, gibt es keine öffentlichen Laufzeiten. In der Werner- Rittberger-Halle werden keine öffentlichen Laufzeiten angeboten.

Der Zoo Krefeld ist an Heiligabend von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Kinder haben freien Eintritt. Um 11 Uhr beginnt die Zooführung „Wir warten auf das Christkind“. Der Zoo schließen um 15.30 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist der Zoo von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Tierhäuser und die Zookasse schließen um 16.30 Uhr. Am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt der Zoo geschlossen.

Das Kaiser-Wilhelm-Museum, die Museen Haus Lange und Haus Esters sowie das Museum Burg Linn und das Deutsche Textilmuseum sind Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag, 26. Dezember, sind die Museen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Das KWM zeigt in den Ausstellungsräumen unter dem Titel „Das Abenteuer unserer Sammlung I“ aus dem großen Fundus der Kunstmuseen eine Inszenierung der eigenen Sammlung. Das Museum Haus Lange zeigt noch bis zum 22. Januar die Ausstellung Ludger Gerdes „Von Angst bis wollen“. Im Museum Haus Esters ist die Ausstellung Eva Kot’Áatková & Ketty La Rocca – Entwohnte Körper zu sehen. Das Deutsche Textilmuseum am Andreasmarkt zeigt die Ausstellung „Asia – Europe III. Fiber Art.

Das Theater Krefeld bleibt am Samstag, 24. Dezember, und am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, geschlossen. Am Montag, 26. Dezember, spielt das Stadttheater um 16 Uhr „Aladin und die Wunderlampe“. Die Mediothek am Theaterplatz ist am Samstag, 24. Dezember, geschlossen. Ab Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, ist die Mediothek wie gewohnt von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Wochenmärkte finden am Samstag, 24. Dezember, von 7 bis 11 Uhr in Uerdingen, Elfrath, Linn, Oppum und Hüls statt. Am Dienstag, 27. Dezember, fallen die Wochenmärkte am Westwall und Weggenhofstraße aus. Von Mittwoch, 28. Dezember, bis einschließlich Freitag, 30. Dezember, finden die Wochenmärkte wie gewohnt statt.

Am Montag, 26. Dezember, werden keine Bestattungen durchgeführt.