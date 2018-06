Das Büro ist längst bezogen, jetzt folgte auch der offizielle Akt. Andreas Klos wurde gestern als neuer Feuerwehrchef von Oberbürgermeister Frank Meyer in sein Amt eingeführt. Mit einem Festakt in der Hauptfeuerwache, an dessen Planung Klos in der Vergangenheit maßgeblich beteiligt gewesen war, wurde Klos zum Nachfolger von Dietmar Meißner ernannt. Der Ex-Feuerwehrchef nahm ebenso an der Veranstaltung teil wie sein Vorgänger Josef Dohmen.

Für Klos stehen nach dem Umzug an die Neue Ritterstraße spannende Aufgaben an. „Ein großes Thema wird sicherlich die Aufrechterhaltung des Ehrenamtes sein. Die ehrenamtlichen Rettungskräfte sollen immer mehr Aufgaben übernehmen, gleichzeitig gibt es viel mehr Interessenskonflikte als früher – es ist schwierig, da im Nachwuchsbereich immer wieder junge Menschen für Freiwillige Feuerwehren oder Rettungsdienste zu begeistern“, sagte der neue Feuerwehrchef im Gespräch mit der WZ. Hinzu kommt, dass der Brandschutzbedarfsplan fortgeschrieben werden muss. Dazu wird das gesamte Krefelder Feuerwehrwesen unter die Lupe genommen. Analysiert wird beispielsweise die Zuteilung von Wachkreisen. hoss