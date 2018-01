Amprion tauscht Trafo in Uerdingen aus

Uerdingen. In der kommenden Woche finden zwei Trafotransporte in Uerdingen statt. Der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion wird in der Nacht zu Donnerstag, 18. Januar, einen alten Transformator aus der Umspannanlage Uerdingen fortbringen und in der Nacht zu Freitag, 19. Januar, einen neuen Transformator anliefern. Das 118 Tonnen schwere Gerät wird auf einem Schwertransporter zu einem Lagerplatz am Hafen gebracht. Der Transport wird voraussichtlich nach Mitternacht starten. Für die gut zehn Kilometer lange Strecke (Duisburger Straße, Langestraße, Berliner Straße, B288, Mündelheimer Straße, Düsseldorfer Straße, Fegeteschstraße und An der Römerschanze) wird der Schwertransporter etwa vier Stunden benötigen. In der folgenden Nacht zum 19. Januar wird der neue Transformator auf dem gleichen Weg vom Hafen zur Umspannanlage gebracht. Der neue Transformator wiegt 168 Tonnen. Red