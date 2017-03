Rückläufige Anmeldezahlen sind laut Stadt der Grund für die auslaufende Schließung ab dem übernächsten Schuljahr.

Krefeld. Nur 40 Neuanmeldungen für die fünften Klassen zum kommenden Schuljahr – zu wenig. Für das Fichte-Gymnasium bedeutet das das Aus. Ab dem Schuljahr 2018/2019 werden an dem Traditions-Gymnasium am Westwall keine neuen Schüler mehr aufgenommen, darüber hat Gregor Micus, zuständiger Dezernent bei der Stadt, gestern am späten Nachmittag die Schulleitung informiert.

„Wir bedauern, dass so ein traditionsreiches Krefelder Gymnasium auslaufen muss. Aber die geringen Anmeldezahlen am Fichte-Gymnasium lassen der Bezirksregierung wegen der gesetzlichen Bestimmungen keinen Spielraum“, betonte Micus gegenüber der WZ die laut Stadt „unvermeidliche schulrechtliche Konsequenz“. „Wir werden als Stadtverwaltung die Schule bestmöglich beim weiteren Verfahren unterstützen und begleiten.“

Auslaufend bedeutet, dass die vorhandenen Jahrgänge – auch die jetzt neu aufzunehmenden beiden fünften Klassen – an der Schule bleiben werden. „Wir sind froh, dass uns die Bezirksregierung ermöglicht hat, jetzt noch zwei Eingangsklassen bilden zu können. So bleibt die Zeit, in einem geordneten Verfahren alle notwendigen Schritte anzugehen“, so der Schuldezernent weiter.

Die Nachfrage an dem Innenstadt-Gymnasium ist rückläufig, das zeigen die Zahlen der vergangenen Jahre: 71 Anmeldungen im Schuljahr 2014/2015 standen im vergangenen Sommer 55, zum kommenden Schuljahr nur noch 40 Anmeldungen gegenüber. Die Folge: Die Schule erreicht bei der Bildung der fünften Klassen die gesetzlich vorgegebenen Mindestgrößen nicht mehr.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat als Schulaufsicht den Sachverhalt in mehreren Gesprächen mit der Verwaltung erörtert, heißt es von der Stadt. Gemäß Schulgesetz NRW ist der Schulträger verpflichtet, angemessene Klassen- und Schulgrößen zu gewährleisten. Gymnasien müssen fortlaufend mindestens zwei Parallelklassen pro Jahrgang mit 25 Schülern pro Klasse haben. Diese Mindestgröße sei mit dem aktuellen Anmeldeergebnis deutlich unterschritten.

„Oberstes Ziel der Krefelder Verwaltung – insbesondere auch für das Fichte-Gymnasium und die Schüler dort – war und ist es, für die jetzt anstehenden Schritte die erforderliche Zeit zu bekommen“, heißt es von der Stadt. Die Bezirksregierung habe angekündigt, die Aufnahme der angemeldeten 40 Schüler in zwei Eingangsklassen zum kommenden Schuljahr wegen der kurzfristigen Entscheidungen einmalig zu genehmigen – wenn die Stadt die auslaufende Schließung zum Schuljahr im Sommer 2018 unverzüglich einleite.

Im weiteren Verfahren muss der Schulausschuss am 4. April entsprechend der gesetzlichen Vorschriften über die nächsten Schritte zur sukzessiven Auflösung des Gymnasiums beschließen – mit dem Ziel, einen abschließenden Beschluss in der Sitzung des Stadtrates am 19. September treffen zu können.