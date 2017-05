Krefeld. Am Mittwoch hat ein 34-jähriger Krefelder zwei Polizisten angegriffen, beleidigt und bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand geleistet. Gegen 19.30 Uhr sprachen Polizisten mit einem alkoholisierten Mann auf dem Grünstreifen des Ostwalls. Plötzlich trat ein bis dahin unbeteiligter Mann an den Streifenwagen heran und versuchte, diesen zu öffnen. Nach einem Tritt gegen die Tür des Autos flüchtete er. Die Polizisten konnten den 34-Jährigen Krefelder am Bahnhofsvorplatz einholen. Dort attackierte er die Polizisten so heftig, dass sie ihn fesselten und in Gewahrsam nahmen.

Auf dem Weg zur Wache versuchte der Krefelder einen der Beamten mit Kopfstößen anzugreifen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten drei Messer, die der Mann an seinen beiden Knöcheln versteckt hatte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Die beiden Polizisten blieben unverletzt.