Am Donnerstag übernimmt traditionell das weibliche Geschlecht die Führung im Karneval.

Krefeld. Donnerstag ist es so weit. Dann beginnt in ganz Krefeld das Altweiber-Treiben. Die WZ hat eine kleine Übersicht der Stürme und Partys zusammengestellt, die nicht nur am 8. Februar stattfinden:

Hier übernehmen die Frauen das Kommando

11.11 Uhr: Die Möhnen übernehmen ab 11.11 Uhr, der magischen Zahl im Karneval, das Rathaus in Bockum. Dann müssen die Mitarbeiter zusehen, wie sie sich aus der Gewalt der wilden Horde befreien.

11.11 Uhr: Die Damen des Karnevalszug-Vereins Uerdingen planen ebenfalls einen Sturm auf das Rathaus Uerdingen. Im Anschluss wird dann im Festzelt am Historischen Markt gefeiert.

14.11 Uhr: Im Krefelder Rathaus beginnt am Donnerstag um 14.11 Uhr die Vorbereitung für den Sturm. Ein DJ wird mit Karnevalsmusik für den „Startschuss“ sorgen, ehe Siggi Rose die Bühne „entert“. Auch die Prinzengarde aus Oppum und die Garde der Gartenzwerge werden erwartet. Später formieren sich das Krefelder Prinzenpaar, die Prinzengarde, die Westgarde und weitere Vereine vor dem Rathaus-Treff, um gemeinsam mit den „Alten Weibern“ um 16.11 Uhr das Rathaus zu stürmen. Es werden Möhnen aus allen Stadtteilen Krefelds und der Innenstadt erwartet. OB Frank Meyer wird alles daran setzen, diesem Sturm zu trotzen.

In Hüls findet die Rathaus-Stürmung am Samstag, 10. Februar, statt.

Hier feiern die Weiber am Donnerstag ihre Partys

11.11 Uhr: An der Carl-Wilhelm-Straße 27 gibt es das Altweibertreiben im Rathaustreff der KG Rosa Jecken Krefeld.

12.11 Uhr: Im Nordbahnhof am Oranierring 91 gibt es eine Altweiberparty, die unter dem Motto „China Town“ steht. Kostümierung ist erwünscht, der Besuch kostet 9,50 Euro.

13 Uhr: Der Diebels Fasskeller, an der Hülser Straße 8, gibt eine Party für alle Karnevalsliebhaber. Danach geht es weiter mit der Altweiberparty an der Rennbahn. Ein kostenloser Shuttleservice und 3 Tanzbereiche zum Feiern stehen zur Verfügung. Die Show der „Berliner Dreamboys“ startet um 19 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse zehn Euro.

16.11 Uhr: Die Gesellschaft 1938 Krefeld-Oppum veranstaltet traditionell am Donnerstag das Altweibertreiben in der Oppumer Fußgängerzone vor der Sparkasse, Hauptstraße 2.

17 Uhr: In der Kingslounge, an der Oberstraße 41 in Uerdingen, können alle Karnevalsliebhaber feiern. Karten können vor Ort gekauft werden.

19 Uhr: Im Meilenstein startet eine Altweiberparty für über 16-Jährige. Der Eintritt kostet zehn Euro inklusive Mindestverzehr.

20 Uhr: Ab 20 Uhr startet im Uerdinger Festzelt der Altweiberball. Der Veranstalter ist der Karnevalszug-Verein Uerdingen. Karten gibt es vor Ort.