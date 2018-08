Die Caritas möchte in dem Gebäude eine Art betreutes Wohnen anbieten. Doch die Arbeiten stocken. Angeblich wegen des Investors.

Dießem/Lehmheide. 2016 wurde es geschlossen, nun wartet das alte, leerstehende Marienheim am Johannesplatz darauf, aus seinem Dornröschenschlaf erweckt zu werden. Wenn es nach Caritas-Vorstand Hans-Georg Liegener geht, könnte sich dort sofort etwas tun. „Wir wollen dort Betreiber für ambulant betreute Wohngemeinschaften sein“, sagt er. Aber: „So recht geht es beim Willicher Investor und der Denkmalpflege beim Landschaftsverband Rheinland nicht voran mit der Entwicklung.“

Der Willicher Investor hat auch nach einem Dutzend WZ-Anfragen nicht geantwortet. Im alten Marienheim ambulant betreute Wohngemeinschaften einzurichten, würde der früheren Bestimmung des Hauses bestens entsprechen. Denn 1900 ging beim Ministerium des Inneren und des Kultus in Berlin das Gesuch des Krefelder Pfarrers Thywissen ein. Ein „Versorgungshaus für altersschwache und gebrechliche Personen“ zu errichten, das zugleich das Recht zur „Ausübung der ambulanten Krankenpflege und Leitung einer Haushaltungs- und Handarbeitsschule und zweier Kinderbewahranstalten“ erhalten sollte. So steht es in einem Bericht über die „Baugeschichte“ der unteren Denkmalbehörde.

Das Haus blickt auf eine lange Geschichte zurück

Des Weiteren beantragte er die „Genehmigung zur Niederlassung der Barmherzigen Schwestern von der Regel des Heiligen Augustinus aus dem Mutterhaus zu Neuss“. Dem Antrag wurde stattgegeben und der Bauplatz in unmittelbarer Nähe zur 1894 fertiggestellten Pfarrkirche St. Johann Baptist in der Lehmheide konnte durch freiwillige Spenden des Kirchenvorstandes erworben werden. Pfarrer Thywissen beauftragte den aus Fischeln stammenden Architekten Wilhelm Pauen mit der Anfertigung von Plänen für das Marienheim, das Küsterhaus und die Kaplaneien.

Im April 1903 erfolgte der erste Spatenstich. Doch auch hier gab es – wie aktuell – Verzögerungen: Es kam nie zur Umsetzung des Gesamtprojektes. Im Herbst 1903 fand ein Maurerstreik statt, der den Fortgang der Bauarbeiten um etwa zwei Monate verzögerte. Hinzu kam, dass sehr viele kleinere Betriebe aus der Pfarrgemeinde und nicht ein größeres Bauunternehmen beauftragt wurden, die langsamer arbeiteten als ein Großunternehmen.

Zeitgenössische Stimmen lobten die Entscheidung der Verantwortlichen, überwiegend ortsansässige und pfarrangehörige Handwerksbetriebe zu beauftragen. Die Baukosten beliefen sich auf rund 200 000 Mark. Die feierliche Eröffnung fand am 25. Juni 1905 statt. Seinerzeit standen 58 Krankenbetten zur Verfügung. Die Ordensschwestern pflegten jährlich etwa 320 Kranke und 40 chronisch Kranke. Lange Zeit wurde das Marienheim in seiner ursprünglichen Nutzung als Pflegeeinrichtung betrieben.

1995 wurde es um einen modernen Anbau im Osten erweitert und die Ostfassade in den neuen Baukörper integriert. Die Caritas betreibt dort das „neue“ Marienheim als Altersheim mit 100 Pflegeplätzen in einer modernen Einrichtung und mit Tagesbetreuung für demente Bewohner. Derzeit steht das „alte“ Marienheim leer und wartet darauf, aus seinem Dornröschenschlaf erweckt zu werden.