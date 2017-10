Die Initiative „Neues Wohnen 50 plus“ plant für die kommenden Jahre ein innovatives Projekt.

Fischeln. Die Menschen werden immer älter. Wer manche Dinge nicht mehr allein angehen will, sondern lieber gemeinsam gestalten möchte, findet in der Initiativgruppe „Neues Wohnen 50 plus“ in Fischeln einen Ansprechpartner. „Ziel unserer Gruppe ist es, in den nächsten Jahren ein innovatives Wohnprojekt in Fischeln zu entwickeln und umzusetzen“, sagt Ulrike Welter. Sie ist gemeinsam mit Ludger Wilstacke Vorsitzende des Vereins.

Das Gebäude, das sich die Initiativgruppe vorstellt, soll 15 bis 25 Wohnungen haben, in Fischeln liegen und gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sein. Es soll nahe an Geschäften, Dienstleistern Arztpraxen und Apotheken liegen. Welter: „Außerdem soll das neue Zuhause abgeschlossene Wohnungen in verschiedener Größe mit Balkon oder Terrasse für jeden besitzen, vielfältig nutzbare Gemeinschaftsräume besitzen, barrierefrei und seniorengerecht sein.“

Die Kreativ- und Planungsarbeiten haben begonnen. Zahlreiche sondierende Gespräche wurden geführt, etliche Projekte angeschaut. Laufend gebe es neue Ideen, erklärt Welter. „Bei monatlichen Treffen diskutieren wir mit externen Experten Fragen rund ums Wohnen im Alter.“ Sie lauten beispielsweise: Wie möchte ich wohnen und leben, wenn die Kinder aus dem Hause sind, die Wohnung oder das Haus zu groß oder aufwendig geworden ist? Welter: „Die Rechtsform und Trägerschaft sowie die Zusammenarbeit mit Dritten und damit die Frage, ob es Mietwohnungen, Eigentum oder eine Mischung daraus werden, sind zurzeit noch offen und diskutierbar.“

Weitere Mitstreiter seien in der Gruppe willkommen. Sie trifft sich jeden dritten Dienstag im Monat um 17 Uhr am Wimmersweg 29 in den Räumen des ASB. Dort gibt es weitere Auskünfte für Interessierte: Tel. 30 67 41.