Philibert Reuters und Marc Blondin von der CDU gratulieren dem Geburtstagskind zu seinem Ehrentag.

Krefeld. Alt-Oberbürgermeister Hansheinz Hauser feiert am Freitag seinen 95. Geburtstag. Der CDU-Politiker war von 1968 bis 1982 Oberbürgermeister der Stadt Krefeld. In der Krefelder CDU-Stadtratsfraktion war Hansheinz Hauser über viele Jahre Leiter der Arbeitsgruppe „Haushalt, Finanzen, Beteiligungen“, die er mit sehr großer Sach- und Fachkunde führte.

Finanzen waren für ihn immer ein wichtiges Anliegen

Die Ordnung der städtischen Finanzen war ihm stets ein sehr wichtiges kommunalpolitisches Anliegen, dem er sich in der Zeit seiner Ratsmitgliedschaft immer sehr engagiert gewidmet hat, heißt es seitens seiner Partei. Aber auch im Land- und Bundestag vertrat Hauser lange Jahre die Interessen seiner Heimatstadt Krefeld. Darüber hinaus lagen ihm als Bäcker- und Konditormeister die Geschicke des Handwerks am Herzen, etwa als Präsident der Handwerkskammer von 1985 bis 2002.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Krefeld, Ratsherr Philibert Reuters, gratuliert dem langjährigen politischen Wegbegleiter mit den Worten: „Zur Vollendung Ihres 95. Lebensjahres darf ich Ihnen im Namen der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Krefeld – aber auch im eigenen Namen – sehr herzlich gratulieren. Mit diesen Glückwünschen verbinde ich Dank und Anerkennung für Ihr langjähriges politisches Engagement auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene sowie Ihre engagierte Arbeit für das Handwerk und im Handwerk in Krefeld und weit darüber hinaus.“

Krefeld. Auch CDU-Kreisvorsitzender Marc Blondin findet herzliche Worte für Hauser: „Ich bin mit dir zusammen dankbar für die vielen Jahre, die dir schon geschenkt wurden, und ich wünsche dir auch für deinen weiteren Weg Glück, Gesundheit und Gottes Segen“. Blondin erinnert sich vor allem an einen Abend der NRW-Landtagswahl im vergangenen Monat und sagt: „Ich werde nie vergessen, dass ich am 14. Mai – mitten im Getümmel, das an einem solchen Tag in der Geschäftsstelle herrscht – deinen Anruf entgegennehmen durfte. Du wolltest dich persönlich erkundigen, wie die Ergebnisse in Krefeld aussehen, und du hast mir als einer der ersten gratuliert. Das hat mich sehr berührt, und wenn ich in hoffentlich vielen Jahren an den Tag meiner Wahl in der Landtag zurückdenken darf, wird mir nichts so sehr im Gedächtnis geblieben sein wie dieser Moment.“

Hansheinz Hauser ist verheiratet, hat vier Kinder und sieben Enkelkinder. In seiner Freizeit genießt er sportliche Aktivitäten wie Schwimmen, Radfahren, Wandern und Frühgymnastik. Auch an seinem Garten hat der nun 95-Jährige große Freude.