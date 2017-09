Am 7. und 8. Oktober können Interessierte sich auf einer Messe informieren. Sie findet auf der Rennbahn statt.

Gesundheit, Fitness, Vorsorge und Therapie – die Gesundheits.Messe.Krefeld geht am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Oktober, 11 bis 17 Uhr, auf der Rennbahn in ihre zweite Runde. 30 Aussteller informieren und beraten zu medizinischen und gesundheitsbezogenen Themen. „In der heutigen Zeit ist das Angebot an Präventionsmaßnahmen und Behandlungsmöglichkeiten sehr umfangreich, jedoch auch sehr unübersichtlich“, so Durian-Geschäftsführer Frank Oberpichler. „Auf der Gesundheitsmesse bieten wir den Besuchern daher die Gelegenheit, sich über das Angebot in ihrer Stadt und Region schlau zu machen und sich unkompliziert von Experten vor Ort beraten zulassen.“ Auf der Messe vertreten sind unter anderem die Capio Fachklinik für Venenleiden, das Zahnzentrum Moers und das Freie Diagnosezentrum Niederrhein. Weitere Aussteller informieren unter anderem über Pflege im Alter, rechtliche Grundlagen, Versicherungen oder Naturkosmetik. Auf der Meile der guten Taten stellen sich Selbsthilfegruppen- und vereine vor.

An beiden Tagen können die Messebesucher zahlreiche Serviceleistungen und kostenlose Gesundheits-Check-ups nutzen. Zudem informiert eine Vielzahl an Fachvorträgen über verschiedenste Themen, beispielsweise über „Operationsmethoden und Prävention bei Venenleiden“, „Neuste Therapieansätze mit Zahnimplantaten“ oder „Sicheres Wohnen im Alter“. Der Eintritt ist frei.