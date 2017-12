Studieninteressierte können sich bei der Fern-Uni Hagen informieren.

Stadtteile. Studieninteressierte haben ab sofort bis 31. Januar 2018 die Möglichkeit, sich in einen der 30 verschiedene Bachelor und Masterstudiengänge einzuschreiben. Mit rund 76 000 Studierenden ist die Fern-Universität Hagen mit ihrem Studienzentrum in Krefeld die größte Hochschule in Deutschland. Etwa 80 Prozent absolvieren das Studium parallel zu ihrer beruflichen oder familiären Verantwortung.

Die Angebote verteilen sich auf die vier Fakultäten Kultur- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Informatik, Wirtschaftswissenschaft sowie Rechtswissenschaften. Außerdem gibt es zahlreiche weiterbildende Studienangebote auf Universitätsniveau. Die Hagener Universität ist weltweit die einzige wissenschaftlichen Hochschule, die ihren Studierenden die Lehrinhalte „nach Hause liefert“ – per Post und immer mehr in elektronischer Form. Kennzeichen ihres Studiensystems ist maximale Flexibilität: Studieren, wo man ist und wann man Zeit hat. Möglich macht dies der Einsatz elektronischer Medien, der konsequente Ausbau von netzgestützter und persönlicher Betreuung und Kommunikation.

Studieninteressierte können sich in der Geschäftsstelle des Studienzentrums im Behnisch-Haus, Petersstraße 120, Eingang B, oder telefonisch unter 77 78 60 über Aufbau und Inhalte der Studiengänge informieren.

Studienzentrum.Krefeld@FernUni-Hagen.de