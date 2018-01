Krefeld. Michael Grosseist der 53. Doktor Humoris Causa. Die GKG Uzvögel 1900 Krefeld verlieh dem Generalintendanten am Theater Krefeld-Mönchengladbach am Dienstag Abend den Ehrentitel. Viel Prominenz, darunter die ehemaligen Titelträger Theo Versteegen und Georg Rupp, waren im voll besetzten und festlich geschmückten Saal des Stadtwaldhauses zugegen. Die Laudatio hielt der Titelträger des vergangenen Jahres, Oberbürgermeister Frank Meyer, in der Rolle des Rathauspförtners. Grosse war in seiner Rede von A (wie Applaus) bis Z (wie Zugabe) Theater-Mann und begeisterte seine Zuhörer mit seinem Vortrag, den er mit Witz und Gefühl und natürlich seiner unnachahmlichen Stimme vortrug. R.N.