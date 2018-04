Kostencontrolling ist das Schlagwort moderner Wirtschaftsbetriebe – und in den Augen so mancher die Allzweckwaffe, Geld zu sparen. Für eine Kommune, die gerade erst den Nothaushalt hinter sich hat, ist dieses Instrument sinnvoll. Dennoch gibt es Bereiche, in denen sich nicht jede Einsparung wirklich rechnet. Denn auch wenn die Stadt aus Kostengründen derzeit selber den Transport der Fundtiere und die Rufbereitschaft übernimmt, muss sie selber doch Personal stellen und Polizei und Feuerwehr dafür in Anspruch nehmen. Die Stadt kann froh sein, mit dem Tierschutzverein einen erfahrenen Partner in Krefeld zu haben, der von den Bürgern tatkräftig unterstützt wird. Und der nur sieben Prozent Mehrwertsteuer zahlen braucht, weil er gemeinnützig ist.

