Als Mann einmal Frau sein – wann ginge das besser als im Karneval? Die WZ hat sich aufgehübscht und unter die Narren gemischt.

„Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich: Du bist gleich mit einem Bus voller Frauen unterwegs, aber wir könnten alle deine Mutter sein“, scherzt Birgit Völlings und trägt mir etwas Glitzer auf die Wangen auf. Frauen, Männer und die Unterschiede zwischen ihnen sind mir heute völlig egal, denn ich verwandle mich von Lukas in Lucy. Meine Lippen glitzern Silber, meine Haare schimmern grau, ich trage ein schwarzes Gewand, habe einen Rock über meine Jeans gezogen. Meinen Kopf ziert ein schwarzer Fascinator – mit diesem Kopfschmuck würde ich locker für den Besuch des Wiener Opernballs durchgehen. An Altweiber ziehe ich so einen ganzen Tag mit den Aal Wievern los. Knapp fünfzig Damen wollen mit mir feiern, welche Ehre, und ich, Lucy, bin eine von ihnen. Beschützt wird unsere Gruppe von sieben Herren der KG Grönland.

Brauerei: Wir brechen das Eis und stürzen uns auf das Leckerchen

Treffpunkt ist das Atelier von Gabriele Leigraf, die Anführerin der Möhnen. Kurze Lagebesprechung, dann sind wir Weiber bereit zu starten. Ein Bus steht bereit, um uns zu den verschiedenen Stationen zu bringen. Erster Halt: Königshofer Brauerei. Wir Alten sind Ehrengäste und werden als „Eisbrecher“ gefeiert. Zur Ankunft gibt’s erstmal ein Bierchen, dann ruft die Pflicht, das Publikum will unterhalten werden. „Gut gekühltes Königshofer, Königshofer gut gekühlt“, stimmen wir schunkelnd auf der Bühne an. Eine knappe Stunde belustigen wir die Anwesenden mit Liedern und unserer Gesellschaft. Ich ernte die ersten Komplimente: „Läuft bei dir Schätzchen!“ Mit Bier und Bratwurst im Bauch geht’s zurück in den Bus.

Auf dem Weg zur Sparkassenfiliale an der Friedrichstraße geht ein Kichern durch den Bus. „Gleich sehen wir unser Leckerchen“, höre ich jemanden sagen. Dann die Erklärung: „Hier treffen wir unseren Adonis. So charmant und gut aussehend, ein echter Frauenversteher.“ Da sind sich die Damen einig. Um wen es geht? Das bleibt unser Geheimnis. Was an Altweiber passiert, bleibt unter den Aal Wievers . . .

Sparkasse: Die Siebenburgische Kinder-Tanzgruppe ist am Start

Bei der Sparkasse treffen wir zum ersten Mal auf die rumänische Kindertanzgruppe aus Siebenbürgen, die uns von da an zu jeder Station begleitet. Hier zeigen sie traditionelle Volkstänze sowie einstudierte Tänze zu deutscher Karnevalsmusik. Begleitet werden sie dabei von Clara Szabo und ihrem Mann Siegfried „Siggi“ Busch, die die Leitung und Organisation der Volkstanzgruppe inne-haben. „Eine schöne Sache dieser kulturelle Austausch. Tolle Idee, das in den Karneval einfließen zu lassen“, findet Brigitte Wolters, die schon viele Male als Möhne unterwegs war.