André Wagner gehört mit elf Kollegen zur Motorrad-Staffel der Polizei. Für ihn ein Traumjob – mit Stressfaktor.

André Wagner ist Oberkommissar bei der Krefelder Polizei. Der 33-Jährige gehört seit zweieinhalb Jahren der sogenannten Krad-Staffel an, seinen Arbeitstag verbringt er auf dem Motorrad. Wagner ist einer von elf Männern in der Staffel, nur eine Frau ist dabei. Das Team teilt sich acht Motorräder. Mit der WZ spricht der Krefelder über seine Entscheidung, Motorrad-Polizist geworden zu sein, seinen Alltag und die besonderen Herausforderungen auf zwei Rädern.

Herr Wagner, was ist der Unterschied zum Dienst im Streifenwagen?

André Wagner: Es sind andere Einsätze. Ich bin sozusagen ein Alleineinschreiter. Wir haben aber alle dieselbe Ausbildung absolviert. Ich habe noch ein zweiwöchiges Fahrsicherheitstraining auf dem Motorrad in Münster gemacht. Sonst ist eigentlich alles gleich.

„Zur Polizei zu gehen, war immer mein Traum. Ich wollte etwas haben, wo es jeden Tag etwas Neues gibt.“

Wie gehen Sie vor, wenn Sie alleine als Erster in eine brenzlige Situation geraten?

Wagner: Es geht immer darum, vorsichtig vorzugehen. Ich habe ja keine Absicherung wie im Streifendienst. Über Funk rufe ich nach Verstärkung. Es ist immer die Frage: Ist das machbar? Ich habe schon aufbrausende Leute erlebt, sofort die Leitstelle angerufen. Kommunikativ habe ich es geschafft, so weit zu kommen, bis der Streifenwagen da war.

Gibt es ein bestimmtes, vielleicht kurioses Erlebnis, an das Sie sich erinnern?

Wagner: Ich wollte einmal einen Rollerfahrer kontrollieren. Als ich abstieg, fuhr er plötzlich los, gab Vollgas und war weg, wollte flüchten. Es war eine Stresssituation. Die Maschine sprang nicht sofort an. Ich muss ja auf dem Motorrad vieles erledigen. Man kommt an seine Grenzen. Wir sind ja alleine unterwegs. Die Leitstelle informieren, Blaulicht einschalten, Martinshorn, gucken, dass mich keiner umfährt, den Flüchtenden im Auge behalten. Es war eine Verfolgungsjagd. Ich habe ihn zwischendurch im dichten Verkehr aus den Augen verloren. An Ampeln bin ich mit Vorsicht über die Kreuzung gefahren. Der Rollerfahrer nicht. Wir haben ihn bekommen, auch mit Hilfe von Streifenwagen und Zeugenaussagen.

Braucht es bestimmte Anforderungen, um Motorrad-Polizist zu werden?

Wagner: Ein Führerschein ist notwendig. Der wird nicht mehr von der Polizei bezahlt. Außer der Diensterfahrung, bei mir waren es drei bis vier Jahre, ist nichts Besonderes erforderlich. Man braucht natürlich ein gewisses Auftreten, man muss sicher wirken bei dem, was man macht. Aber das betrifft auch die Kollegen im Streifendienst. Ich bin ja allein unterwegs, muss alleine Entscheidungen vor Ort treffen können.