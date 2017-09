Krefeld. Am Freitag gegen 2:55 Uhr hat die Polizei einen Autofahrer an einer Kontrolle auf der Gladbacher Straße aufgefordert anzuhalten. Der Fahrer eines Renault Megane wendete aber kurz vor der Standkontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Mengshofstraße.

Die Polizeibeamten nahmen sofort die Verfolgung auf und fanden das Auto in einem Sackgassenende der Spinnereistraße. Am Steuer saß ein alkoholisierter 35-jähriger Mann. Bei der Überprüfung seines Führerscheins stellte sich heraus, dass es sich um eine Fälschung handelt. Der Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde vorläufig festgenommen.