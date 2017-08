Krefeld. Update 11.20 Uhr: Bei dem Vorfall im Schwimmbad an der Palmstraße hat es sich um einen Scherz eines 15-Jährigen gehandelt, wie Polizeisprecherin Katrin Wentker unserer Zeitung bestätigt hat. Kurz nach dem Eintreffen der Polizei meldete sich demnach der Jugendliche, der reumütig zugab, mit Tierabwehrspray hantiert zu haben. Über die Auswirkungen war er nach Angaben der Polizei selbst erschrocken. Der Jugenddezernent der Staatsanwaltschaft prüft nun eine Strafbarkeit.

Am Dienstagabend, gegen 19:15 Uhr, war die Feuerwehr in das Schwimmbad der SVK an die Palmstraße gerufen worden. Es bestand zunächst der Verdacht eines Chlorgas-Austrittes. Die Feuerwehr führte vor Ort umfangreiche Messungen durch, fand aber keinen Hinweis auf einen Austritt von Chlorgas.

Der Einsatz der Feuerwehr hatte bei den rund 100 Besuchern des Freibads für große Aufregung gesorgt. Insgesamt fünf Kinder klagten über Reizungen in den Augen und mussten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Dieses konnten sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Feuerwehr war mit mehr als 40 Beamten vor Ort.

Badebetrieb ist nicht beeinträchtigt

Die SVK teilte noch am Abend mit, dass der Badebetrieb am Mittwoch wie gewohnt ab 6:00 Uhr durchgeführt werden kann, da kein technischer Schaden in der Anlage vorliegt. red