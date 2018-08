Planungsdezernent Martin Linne plädiert für Bodenkauf auf Vorrat und selbstständige Entwicklung von Wohngebieten.

In der Diskussion um die Bodenbevorratung, also den städtischen Ankauf von Flächen, um dort Wohnbau zu entwickeln, steht die Stadtverwaltung in der Kritik. Von Teilen der Politik sowie privaten Anbietern. Im WZ-Interview erklärt Stadtplanungsdezernent Martin Linne dezidiert, warum er das neue Konzept für eine große Chance hält.

Warum verdingt sich die Stadt als Zwischenhändler? Können Private das nicht besser?

Martin Linne: Die Wahrnehmung einer aktiven Rolle am kommunalen Bodenmarkt durch die Kommune wird in den letzten Jahren bundesweit zunehmend und intensiv diskutiert. Im Gegensatz zum Beispiel zu Süddeutschland haben die Kommunen in Nordrhein-Westfalen diese Aufgabe in den letzten Jahrzehnten, unter anderem durch die jeweilige Haushaltssituation bedingt, stark vernachlässigt.

In Krefeld gab es das gar nicht?

Linne: Krefeld hat sich in den vergangenen Jahrzehnten überwiegend von Grundstücken und Immobilien getrennt, aber kaum Ankäufe durchgeführt. Andererseits ist es nachgewiesen, dass Kommunen, die kontinuierlich eine konsequente Flächen- und Bodenentwicklung betrieben haben, sowohl städtebaulich als auch hinsichtlich der Angebotsqualität und vor allem wirtschaftlich, hiervon stark profitiert haben. Durch entsprechend erzielte Überschüsse wird eine Kommune auch in die Lage versetzt, schwierige Flächen neu zu entwickeln und das Stadtbild sowie die Stadtfunktionalität positiv zu gestalten.

Verteuert sich dadurch der Wohnraum in Krefeld? Schließlich muss die Stadt daran ja auch verdienen.

Linne: Nein, hier gilt diametral das Gegenteil: Weil die Stadt Krefeld im Rahmen ihrer parallelen Verkaufspolitik sowie durch die Stadtverwaltung selbst als auch über ihre städtischen Beteiligungsgesellschaften Einfluss auf die Preisbildung sowie die Vergabebedingungen nehmen kann. Zudem kann durch die Eigentümerrolle im Rahmen der Vergabe sichergestellt werden, wann welche Wohnungstypen realisiert werden.

Zum Beispiel?

Linne: Zum Beispiel den Anteil an preisgebundenen, geförderten Wohnungsbau, um für alle Schichten der Bevölkerung eine angemessene Wohnraumsituation sicherstellen zu können.

Muss der Krefelder fürchten, dass mit „seinem“ Geld hinter seinem Rücken Geschäfte gemacht werden?

Linne: Allen Verkaufsentscheidungen liegen demokratisch legitimierte Gremien-Entscheidungen zugrunde. Dabei wird sich der Fokus mittelfristig auf die nachhaltigen Wirkungsfaktoren ausrichten und nicht nur den kurzfristigen oder einmaligen preislichen Aspekt. Die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete mit städtischem Eigentumsanteil erhöht mittelfristig das Angebot an verfügbarer Baufläche und wirkt insofern nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen preisdämpfend und regulierend.