Die Polizei Krefeld nimmt vom 9. bis 15. Oktober an einer bundesweiten Aktion teil.

Krefeld. Wie schütze ich mich effektiv vor einem Einbruch? Wie kann ich der Polizei helfen, Einbrecher festzunehmen? Wo finde ich Hilfe, wenn ich Opfer eines Einbruchs wurde? Um diese und andere Fragen geht es in einer landesweiten Aktionswoche vom 9. bis 15. Oktober, an der sich auch die Polizei Krefeld beteiligt. Unter dem Motto „Riegel vor – Sicher ist sicherer“ werden täglich Aktionen, Beratungen und Veranstaltungen angeboten.

Hier ein Überblick über alle Veranstaltungen und Termine während der Aktionswoche in Krefeld:

Montag, 9. Oktober, 15 Uhr: „Krefelder Zeugencafé“

Innenminister Herbert Reul eröffnet mit dem „Krefelder Zeugencafé“ die landesweite Aktionswoche gegen Wohnungseinbrüche im Polizeipräsidium Krefeld. Gemeinsam mit Polizeipräsident Rainer Furth wird sich der Innenminister beim „Krefelder Zeugencafé“ bei Bürgern bedanken, die als Zeugen maßgeblich dazu beigetragen haben, Wohnungseinbrüche aufzuklären und Täter zu ermitteln.

Dienstag, 10. bis Freitag, 13. Oktober, 11 bis 17 Uhr: Beratung

Die Experten der Polizei Krefeld bieten gemeinsam mit Krefelder Unternehmen für Sicherheitstechnik ihre Beratung an einem Info-Stand in der Mediothek Krefeld am Theaterplatz 2, an. Sie stehen täglich von 11 bis 17 Uhr Rede und Antwort.

Mittwoch, 11. Oktober, 18 bis 20 Uhr: Facebook-Sprechstunde

Über die Facebook-Seite der Polizei Krefeld möchten wir Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz zu stellen, und zwar bequem von zu Hause aus.

Sonntag, 15. Oktober, 11 bis 17 Uhr: Fachausstellung

In den Räumen des Kriminalkommissariats Kriminalprävention / Opferschutz an der Hansastraße 25 zeigen wir gemeinsam mit Krefelder Unternehmen für Sicherheitstechnik die neuesten Trends im Schutz gegen Einbrecher. Keine Anmeldung erforderlich, der Eintritt ist frei.