Mesut Akdeniz bleibt an der Spitze der islamischen Vereine.

Krefeld. Bei der Mitgliederversammlung der Union der türkischen und islamischen Vereine haben die 16 Mitgliedsvereine den Vorstand für die Amtsperiode bis 2019 gewählt. Der Vorstand ist die vereinsrechtliche Vertretung der Union in Krefeld. Sie wählte Mesut Akdeniz Freitag erneut zum Vorstandsvorsitzenden. Er wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Im Anschluss an die Wahl sagte Akdeniz: „Die türkische und muslimische Community ist ein Teil von Krefeld. Wir möchten auch in Zukunft das Leben in unserer Heimatstadt mitgestalten. Ich freue und schätze mich außerordentlich glücklich über die Wiederwahl und das mir entgegengebrachte Vertrauen. Es ist eine Bestätigung für die bisherige Leistung, aber auch ein Auftrag, die Ärmel direkt wieder hochzukrempeln. Denn es gibt viel zu tun für ein respektvolles und tolerantes Miteinander in unserer Stadt. Auch der Kampf gegen die wachsende Islamophobie hat eine hohe Priorität. Für all das werde ich mich gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen in den kommenden zwei Jahren einsetzen.“

In der Mitgliedsversammlung wurden insgesamt 15 Vorstandsmitglieder gewählt. Das Gremium besteht namentlich aus Mesut Akdeniz, Ibrahim Son, Ali Osman Dilmen, Talha Isik, Osman Ertugrul, Hayrettin Polat, Kemal Sönmez, Emin Köse, Aylin Külhan, Taibe Karaman, Bülent Alat, Ayse Bas, Ömer Yalçin, Fatma Ertugrul und Oguz Ertugrul.