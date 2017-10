AfD-Professorin Karin Kaiser klagt sich seit Jahren durch alle Instanzen für ihre Verbeamtung. Ihre Facebook-Seite ist ein Fenster in eine wirre Welt von Zweifeln am Rechtsstaat.

Krefeld. Nach Berlin hat sie es nicht geschafft, nach Krefeld wird Karin Kaiser jetzt zurückkommen. Listenplatz 8 in Schleswig-Holstein hat für die AfD-Politikerin in Schleswig-Holstein nicht ausgereicht zum Einzug in den Bundestag. Ihren Arbeitgeber, die Hochschule Niederrhein, hatte Kaiser getäuscht. Doch die fühlt sich nicht ausgetrickst von ihrer Professorin, die den Rechtsstaat seit Jahren bekämpft, infrage stellt und jetzt deshalb Neuwahlen fordert.

Kurzer Rückblick: Anstatt eines als unpolitisch deklarierten Forschungsvortrages zum „Tod des Rechtsstaates“ zu halten, wollte Kaiser drei Tage vor der Wahl plötzlich einen politischen Forderungskatalog erarbeiten. Sie änderte kurzfristig den Namen der bereits genehmigten Veranstaltung, lud Parteien ein. Denn Kaiser glaubt tatsächlich, dass der Rechtsstaat tot ist, lehrt jungen Leuten aber Recht an der Hochschule. Zu Recht, meint diese auf WZ-Anfrage trotz allem.

Dabei hörte sich das vor einigen Tagen noch ganz anders an. Hochschulpräsident Prof. Dr. Hans-Henning von Grünberg beendete diese Farce zwar erst auf öffentlichen Druck hin, positionierte sich dann aber eindeutig. In der Pressemitteilung hieß es: „Wie sich jetzt herausstellt, lagen uns bei Antragstellung nicht alle Informationen vor. Frau Kaiser hat zuletzt erklärt, dass ihre Veranstaltung das Ziel verfolgt, einen politischen Forderungskatalog zu erstellen. Damit sehen wir unsere politische Neutralität, auf die wir gerade in Wahlkampfzeiten achten müssen, gefährdet. Eine Hochschule darf nicht zu parteipolitischen Zwecken missbraucht werden.“

Facebook-Forum für Afd-Medien und rechte Ideen

Karin Kaiser kämpft derweil weiter ihren einsamen Kampf. Seit 2007 übrigens, unter dem Motto Politik steuert Judikative und, ja, der deutsche Rechtsstaat ist tot. Unter diesem Namen betreibt Kaiser eine Facebook-Seite, auf der viele Menschen fleißig Beiträge posten, oft über Gerichtsurteile, die ihrer Meinung nach ungerecht sind. Etwa Artikel des Mediums Freie Welt, das zum Vereinsnetzwerk Zivile Koalition der AfD-Politiker Beatrix und Sven von Storch gehört. Oder von „Schlüsselkindblog“, wo auch mal gern behauptet wird, Medien nähmen Umfragen vom Netz, weil die AfD die Nase vorne habe. Die ganze rechte Folklore halt, und Karin Kaiser lässt das auf ihrer Facebook-Seite zu. Mehr noch: Am 25. September fordert sie Neuwahlen, weil die deutschen Wähler nicht über den Tod des Rechtsstaates aufgeklärt seien.