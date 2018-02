Polizeipräsident Rainer Furth hat auf die Aufforderung der SPD an ihn, die Aussagen des Polizisten und AfD-Politikers Guido Krebber zu prüfen, reagiert: „Das in der Zeitung angekündigte Schreiben der SPD zu den Aussagen des AfD-Politikers, der im Übrigen kein Beamter der Polizei Krefeld ist, habe ich bislang nicht erhalten. Ferner bin ich darüber erstaunt, dass die SPD zum wiederholten Mal Schreiben, die an mich adressiert sind, zuerst an die Öffentlichkeit lanciert.“