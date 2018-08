Die Obstbauern ernten wegen der frühen Blüte und des warmen Sommers zwei Wochen eher. Das Ergebnis ist gut, auf jeden Fall besser als 2017 – und wie Verbraucher es mögen.

Es war ein besonders stressiger Sommer für den Krefelder Obstbauern Norbert Boekels – doch schon jetzt kann er die Früchte seiner Bemühungen ernten. Denn die Äpfel sind durch die frühe Blüte und den warmen Sommer in diesem Jahr früher reif als gewöhnlich. Deshalb ist der Chef des Benrader Obsthofs bei seiner Frühsorte Delbarestivale auch schon mit seinen Pflückern durch. Etliche Kisten liegen bereits im Kühlhaus.

Jetzt stecken Boekels und seine Helfer mitten in der Elstar-Ernte. „Die sind in diesem Jahr sehr früh reif, etwa zwei Wochen vor der Zeit, der Elstar reagiert sehr stark auf die Temperaturen“, berichtet der 59-Jährige. Die Verschiebung und die Hitze der vergangenen Wochen hätten den Äpfeln nicht geschadet, urteilt er. „Sie sind sehr schön und ordentlich groß.“

Die Äpfel wurden viel zu schnell dick – das sorgte die Landwirte

Das heiße bei Äpfeln „etwa zwischen 75 und 85 Millimeter Durchmesser“, sagt Peter Muß, Diplom-Agraringenieur und stellvertretender Geschäftsführer des Provinzialverbands Rheinischer Obst- und Gemüsebauern. Denn das ist die Größe, die die Verbraucher wollten: eine Handvoll Apfel. Nach der frühen Blüte in diesem Jahr seien deswegen die Sorgen der Obstbauern groß gewesen. „Die Äpfel wurden viel zu schnell dick“, berichtet Muß. Wäre das so weitergegangen, wäre das Lieblingsmaß der Kunden also voraussichtlich überschritten worden. „Die Trockenheit hat das Ganze dann aber wieder gebremst.“

Der Verband geht für NRW von einer durchschnittlichen Ernte aus. „Sie wird auf jeden Fall besser als 2017, als es die Fröste gab“, bilanziert Muß.

Viel mehr Arbeit und Nachtschichten wegen Hitze

Dafür haben Obstbauern wie Norbert Boekels und seine Frau Michaela aber in den vergangenen Monaten Einiges an Mehrarbeit gehabt. Einige Nachtschichten waren nötig, damit die Apfel- und Birnbäume, die Johannisbeer- und Himbeerbüsche ausreichend Wasser bekamen. „Bewässern ist halt nachts wirksamer als in der Hitze. Außerdem bekämen die Äpfel, wenn man sie über Tag mit Brunnenwasser beregnen würde, bronzige Flecken“, berichtet Boekels.

Während laut Muß die Birnen – „wie alles Baumobst“ – bei den meisten Obstbauern in NRW in diesem Jahr ebenfalls früher geerntet werden, hat Boekels gerade erst mit der Ernte der Williamsbirnen begonnen. Diese und die Frühsorte „Frühe aus Trevoux“ seien nicht viel vor der Zeit reif gewesen. Und auch die Himbeer-Ernte, die seit Juni läuft, werde sich ganz normal bis Anfang November ziehen. „Die funktionieren halt anders als andere Pflanzen. Es sind Waldpflanzen, die mögen eben gerne Schatten. Wenn es heißer wird, machen sie zu, reifen langsamer. Und wenn das vorbei ist, reifen sie wieder stärker.“ Die Qualität sei auf jeden Fall gut. Das gelte auch für die Johannisbeeren, die bereits in der Kühlung lagern, „weil sie am Strauch nicht lange halten“.

Als Gesamtbilanz spricht Boekels von einem „durchschnittlichen Jahr, wir haben von allem was“. So beurteilt Peter Muß auch die Ergebnisse der anderen Obstbauern im Rheinland.