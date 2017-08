Die Zustände an der Anrather Straße seien für Radfahrer gefährlich.

Krefeld. Der Erste Vorsitzende des Krefelder Ortsvereins des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hat bei der Stadt formal Anzeige wegen der Zustände eines Radwegs an der Anrather Straße gegenüber der neuen Kita am Krützboomweg erstattet. Das Schreiben ging auch an den Dezernenten Martin Linne.

Seit 2010 habe der ADFC den Zustand dieser „Moor- und Seenlandschaft“ mehrmals beim Tiefbauamt beanstandet, sagt der Vereinsvorsitzende Andreas Domanski. Durch den Regen der vergangenen Wochen und Hinterlassenschaften landwirtschaftlicher Fahrzeuge sei ein regelrechter „Schlammteich entstanden“, zwischendurch ausgetrocknet und wieder vollgelaufen. „Ein Ausweichen auf die Fahrbahn ist wegen der Verkehrsverhältnisse gefährlich und wird von manchen Autofahrern mit einem Hupkonzert quittiert“, so Domanski. Eine komplette Sanierung des Bereichs sei von der Stadt für 2018 vorgesehen. „Aber so lange kann man nicht warten. Im Grunde müssten wir eine Anzeige bei der Polizei erstatten und vor Gericht ziehen. Allerdings wäre beim aktuellen Arbeitstempo der Institutionen wohl auch nicht vor 2018 mit einer Entscheidung zu rechnen.“ Nun hofft der ADFC, dass wenigstens vorübergehend der Schlamm beseitigt wird. ok